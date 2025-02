Comenta Compartir

El país del Sol Naciente, el de los valerosos kamikazes suicidas, el de los samuráis que con catanas a medio afilar se hacían el harakiri ... por el deber de suicidarse antes que aceptar su rendición, va y monta por doquier agencias de dimisión; es decir, una serie de empresas especializadas en gestionar las renuncias laborales. ¿Cómo? Que sí. Es así. Hasta les digo lo que cuesta: por el módico precio de 136 euros, un lugareño, con un par, se viene arriba y le dice a su jefe lo que siempre tú le has dicho con el pensamiento pero a voz en grito: «¡Okanjô o onegai shimasu!», es decir, «¡La cuenta por favor!». Entonces le da fecha y la hora para firmar el finiquito y a buscar otro curro en el que se le considere y, sobre todo, pague mejor. Yo digo una cosa: porque desde la pandemia hasta la fecha presente no he conseguido ahorrar 136 euros (me faltan 100 €), pero, vamos, que si los tuviera, ya estaba haciendo yo la contratación. Ganaría mucho en salud y también en Omeprazol. Pero qué listos y valientes han sido siempre los japoneses, ¿verdad?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión