Comenta Compartir

Llevo días fantaseando con la disparatada idea de escribir una misiva al presidente valenciano. Naturalmente, no le preguntaría por su enigmática comida en 'El Ventorro'. ... Tampoco por la larga sobremesa de una hipotética comida-cena que demoró injustificadamente su obligatoria comparecencia. No le haría esa pregunta que muchos tertulianos se hacen a sí mismos: ¿Conseguirá dormir por las noches con todo lo que carga a sus espaldas? Lo que le preguntaría es cómo logra permanecer despierto, arrostrando su adversa coyuntura con semejante desfachatez. En estas circunstancias, el sueño es lo más fácil de conciliar. Yo me pasaría el día ovillado bajo las sábanas, con la cabeza tumbada en una almohada a la que no le consultaría nada por temor a respuestas desafortunadas. Hay días en que al despertar salimos de una pesadilla o, por el contrario, entramos en ella.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión