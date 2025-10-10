No es paz, es sometimiento

Comenta Compartir

Provoca sonrojo llamar 'plan de paz' al conjunto de medidas presentadas por Trump, y pasteleadas previamente por Netanyahu en una bochornosa puesta en escena que ... presenta como víctima necesaria a un pueblo palestino que parece no pintar nada a la hora de tomar decisiones. Porque cualquier medida destinada a terminar con el actual crimen pasa, en primer lugar, por el reconocimiento efectivo que asiste al pueblo palestino a disponer de un Estado, no solo para los escasos 400 kilómetros cuadrados que representan la cárcel a cielo abierto que era Gaza antes de octubre de 2023. Y de esto ya ha dicho Netanyahu que por encima de su cadáver y del de los cerca de 5 millones de palestinos y palestinas. Y no en este orden. Un Estado palestino en el que su pueblo elija a sus representantes políticos, le gusten o no al resto del mundo. Un territorio sobre el que sus instituciones ejercen la soberanía, sin tutelas ni injerencias, en el que su ciudadanía pueda entrar y salir cuando lo considere, comerciar y disponer de sus recursos como le plazca. Hoy, Israel existe como Estado; Palestina, no. Así que quien amenaza la paz de todo un pueblo no es ningún actor palestino, sino una entidad sionista que cuenta, además de con una aplastante superioridad militar, con armas nucleares para disponer de ellas contra quien le venga en gana.

