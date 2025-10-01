Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

FOTOLIA

Genocidio

Joana Abrisketa Uriarte

Catedrática de Derecho Internacional. Universidad de Deusto

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

Que en el Tribunal de Núremberg donde se sentaron las bases del concepto de genocidio (acuñado por el abogado judío Raphael Lemkin) y del concepto ... de crimen contra la Humanidad (por el jurista Hersch Lauterpacht). El profesor Philippe Sands lo explica en su libro 'Calle Este-Oeste', en el que describe las consecuencias que tuvo el Holocausto en el orden internacional. Precisamente, uno de los primeros tratados internacionales aprobados en el marco de la Organización de Naciones Unidas tres años después de su creación en 1945 fue el Convenio sobre la prevención y sanción del delito de genocidio de 1948, del que son parte 153 Estados.

