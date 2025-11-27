Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FOTOLIA

Ejecuciones extrajudiciales contra el chavismo

Joana Abrisketa Uriarte

Catedrática de Derecho Internacional Universidad de Deusto

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Estados Unidos lleva a cabo, sin orden judicial ni permiso del Congreso, una campaña de ataques contra presuntas narcolanchas que navegan por el Caribe, cerca ... de Venezuela. Un portaviones, un submarino nuclear y varias fragatas que patrullan en aguas internacionales han bombardeado decenas de embarcaciones y matado al menos a noventa de sus ocupantes. La Administración Trump asegura que las embarcaciones están al servicio de los cárteles del narcotráfico. Y acusa al Gobierno de Nicólas Maduro de formar parte del cartel de Los Soles, que introduce fentanilo en territorio estadounidense; en definitiva, de dirigir un narcoestado llamado Venezuela. Los bombardeos contra las narcolanchas en aguas internacionales son actos ilícitos. Carecen de base legal y violan multitud de normas, la más flagrante, la prohibición de las ejecuciones extrajudiciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  2. 2

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  3. 3

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  4. 4

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  5. 5 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en San Sebastián
  6. 6 Lleva al Servicio Vasco de Salud a las autoridades por discrepancias en su dirección postal
  7. 7

    «Aún falta que un alto cargo policial nos diga que nunca debieron matar a Mikel»
  8. 8

    La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026
  9. 9 Oculta durante 16 años su matrimonio para cobrar 311.000 euros de pensión de viudedad: «La boda fue un paripé»
  10. 10

    Uno de cada cinco permisos de trabajo a extranjeros en Gipuzkoa se hace ya en origen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ejecuciones extrajudiciales contra el chavismo

Ejecuciones extrajudiciales contra el chavismo