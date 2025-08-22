El dolor no importa....

Comenta Compartir

....a Osakidetza. Hace algún año un dolor «raro» (raro cuando no saben qué es) en un pie, con pruebas y sin solución medicinal. Deciden ... hacer una resonancia magnética en enero 2025. Pasan los meses sin citación. Reclamaciones telefónicas desde mayo sin respuesta. El 7 de julio reclamación por escrito a Atención al paciente. Todo sigue igual y reclamo a Delegación Territorial y a Dirección de Osatek y Osi a final de julio. Respuesta telefónica inmediata de citación en 48 horas. Pero sigo sin cita, pasados 20 días y más de 8 meses totales. Dijeron que hay preferencia a volantes de ingresados, oncológicos y pienso que de especialistas, cirujanos y no de médico de familia. No sé si hay que reclamar al consejero o al lehendakari para ser atendido. O colgarse de un puente cuando las noches se hacen eternas sin dormir con el dolor. No digo más. el poder.

