Inaceptable recorte

Cada vez son más las viudas del amianto que, tras superar muchos obstáculos, logran que el INSS les reconozca las prestaciones económicas derivadas de enfermedad ... profesional, es decir, reconocer que la muerte de su compañero no fue debida a una enfermedad común, sino a una enfermedad profesional que diferentes instituciones trataron de ocultar. Para colmo, se encuentran con un nuevo recorte en la paga de 6 mensualidades por muerte y supervivencia. Se les aplica una Base Reguladora previa a la utilizada para el cálculo de la pensión de viudedad derivada de enfermedad profesional. Las diferencias derivadas de dicho cálculo suponen un detrimento de varios miles de euros. Presentadas las reclamaciones previas, el INSS no vacila en obligarlas a acudir a la vía judicial. Pese a varias sentencias favorables a la prestación, el INSS continúa aplicando su criterio. Que desde el INSS estén tratando de aplicar un criterio restrictivo de la prestación económica, sin validez jurídica en detrimento de las viudas, supone una nueva burla a las víctimas que no podemos aceptar.

