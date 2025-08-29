Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Menos fuegos y más sentido común

Jesús Sánchez Ajofrín Reverte

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 06:02

Mientras España ha estado ardiendo por los cuatro costados, las medidas para presupuestar parte de los recursos económicos que se necesitan, para beneficiar al mundo ... rural (en general) y al mantenimiento de nuestros bosques, cuencas, ríos, ramblas, etcétera, se destinan para otros capítulos de menor importancia y trascendencia. Los millones de euros que se necesitan para dar cobertura a los gastos que se originan para la extinción de cualquier gran incendio: personal especializado, hidroaviones, helicópteros (incluida la valoración material e inmaterial de las pérdidas originadas), suponen tal coste que, si se destinaran partidas anuales para la realización de medidas de limpieza en estos lugares, se amortizaría con un margen de al menos 10 a 15 años lo que se gasta en cualquiera de los que cada año sufrimos por dejadez administrativa y otras irresponsabilidades. Parece ser que los políticos en este país actúan, como siempre, cuando el desencadenante les deja con el culo al aire y buscan cabezas de turco para refrescar sus ineptitudes. Menos listas de pirómanos, fuegos artificiales y más sentido común.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  3. 3 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  8. 8 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  9. 9 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  10. 10

    La Real recibirá 5 millones por Urko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Menos fuegos y más sentido común