Menos fuegos y más sentido común

Mientras España ha estado ardiendo por los cuatro costados, las medidas para presupuestar parte de los recursos económicos que se necesitan, para beneficiar al mundo ... rural (en general) y al mantenimiento de nuestros bosques, cuencas, ríos, ramblas, etcétera, se destinan para otros capítulos de menor importancia y trascendencia. Los millones de euros que se necesitan para dar cobertura a los gastos que se originan para la extinción de cualquier gran incendio: personal especializado, hidroaviones, helicópteros (incluida la valoración material e inmaterial de las pérdidas originadas), suponen tal coste que, si se destinaran partidas anuales para la realización de medidas de limpieza en estos lugares, se amortizaría con un margen de al menos 10 a 15 años lo que se gasta en cualquiera de los que cada año sufrimos por dejadez administrativa y otras irresponsabilidades. Parece ser que los políticos en este país actúan, como siempre, cuando el desencadenante les deja con el culo al aire y buscan cabezas de turco para refrescar sus ineptitudes. Menos listas de pirómanos, fuegos artificiales y más sentido común.

