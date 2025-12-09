Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Una sola salud

Bienestar humano, animal y ambiental están interconectados y precisan la colaboración de autoridades, científicos, veterinarios, ganaderos y ciudadanos

Jesús Salmerón Egea

Catedrático de Nutrición y Bromatología de la UPV/EHU

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Stanley Prusiner, neurólogo y bioquímico estadounidense, propuso en 1982 que ciertas enfermedades neurodegenerativas conocidas como encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) eran causadas por una partícula infecciosa ... proteica desprovista de genoma. A pesar de ser tratado de loco por algunos colegas y ver comprometida la financiación de sus investigaciones, su constancia lo llevo a recibir el Premio Nobel de Medicina en 1997 por el descubrimiento del 'prión'.

