Cómo la víctima se puede convertir en verdugo

Jesús Martínez Gordo

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Hace unos días escuché a Benjamín Netanyahu acusar en la ONU a los líderes mundiales que habían reconocido al Estado palestino de estar enviando al ... mundo el mensaje antisemita según el cual «asesinar judíos tiene recompensa». No era la primera vez que oía algo parecido: hace poco más de un año, Fleur Hassan –exvicealcaldesa de Jerusalén– dijo que criticar el exterminio judío de la Franja de Gaza era «propaganda de Hamás y de los islamistas». Pero a tal exabrupto de Netanyahu siguió una pregunta que me pareció estúpida y fuera de lugar, dirigida a quienes acusaban a Israel de estar cometiendo un genocidio: «¿Acaso los nazis pidieron amablemente a los judíos que abandonaran las ciudades?». Me pareció estúpido porque estaba comparando el modo de comportarse de Israel con el de los nazis. Y no pude evitar recordar y parafrasear el conocido dicho: «Si no puedes justificarte de otra manera, no te disculpes», al menos, no lo hagas comparándote con esa gente. Y la verdad es que al escuchar su pregunta no pude evitar, además, que me vinieran a la memoria dos narraciones que el judío Elie Wiesel (1928-2016) –superviviente de Auschwitz y premio Nobel de la Paz (1986)–, cuenta en su trilogía 'La noche', 'El alba' y 'El día'. Son dos narraciones en las que relata cómo una víctima puede acabar siendo un verdugo.

Cómo la víctima se puede convertir en verdugo