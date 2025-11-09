¿Logrará León XIV la unidad eclesial?

Justo ayer se cumplieron seis meses de la elección del cardenal estadounidense, Rober Francis Prevost, como el Papa León XIV. Es tiempo suficiente, aunque quizá ... corto, para ofrecer una valoración de lo que puede dar de sí este papado.

Es de sobra conocido que muchas personas han estado comparando su modo de gobernar e impartir magisterio con el de Francisco para concluir, en unos casos, que este Papa no tiene, al menos de momento, la fuerza comunicativa de su predecesor, ni su empatía, ni sus gestos descolocantes ni su espontaneidad. Y asimismo no han faltado quienes han señalado que por fin se empieza a recuperar el sosiego, la tranquilidad y, sobre todo, la previsibilidad que, al parecer, tendrían que ser el santo y seña de todo papado. Como en botica, hay para todos los gustos.

Por mi parte, creo percibir tanto en Francisco como en León XIV, una común referencia al papado de Pablo VI (1963-1978) a quien en alguna ocasión se le llegó a llamar –amigable y, a la vez, de manera crítica– 'la Yenka'. Una canción de la década de los sesenta que alcanzó una enorme popularidad en la de los ochenta y en cuya letra se invitaba a mover la pierna o a desplazarse sucesivamente a la izquierda, a la derecha, adelante y atrás. Había quienes llamaban 'la Yenka' a Pablo VI porque mientras ratificó la renovación de la Iglesia, firmando los grandes documentos del Concilio Vaticano II (1962-1965), también acabó impulsando una implementación involutiva de los mismos y favoreciendo, por ejemplo, un gobierno unipersonal y una moral sexual solo procreativa, para nada abierta a la mutua comunicación del amor. Pero, a la vez, propició una moral social, política y económica progresista, promoviendo como resultado la teología de la liberación. Una de cal y otra de arena. En el fondo de esta estrategia se encontraba la angustia por mantener unida a la Iglesia.

Para Francisco, Pablo VI fue su Papa de referencia. Y lo fue, poniendo en el centro de su pontificado a los pobres. Y a la vez, intentando superar las dos implementaciones más involutivas de su predecesor: el gobierno y el magisterio unipersonal (con su propuesta de una iglesia sinodal, corresponsable o más democrática) y una moral sexual más evangélica (cuidando la relación con los divorciados vueltos a casar civilmente, con los homosexuales y facilitando la gratuidad y aceleración de las nulidades matrimoniales, Sínodos de 2014 y 2015). El suyo fue un pontificado presidido por la firme voluntad de recibir lo mejor de lo aprobado en el concilio Vaticano II. Pero, a la hora de la verdad, en unos casos –en lo referente al sacerdocio de la mujer o a los curas casados– no tomó las decisiones que se esperaban. Y en otros tendió a alargar –decía que por falta de «consenso eclesial»– las referidas a un gobierno y magisterio más corresponsable o democrático. De nuevo, como con Pablo VI, irrumpió el miedo a romper la unidad de una Iglesia de más de 1.400 millones de católicos. Evidentemente, ello no impide reconocer que el suyo fue un pontificado en el que 'la Yenka' se bailaba más en compañía de la izquierda y hacia la izquierda que de la derecha eclesial, como había sido lo habitual en los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI.

Por lo visto estos últimos seis meses, creo que León XIV es consciente de haber recibido una herencia complicada, presidida por la irritación de una iglesia tradicionalista –y de unos colectivos sociales no menos conservadores– pero también por el temor igualmente preocupante a que los católicos progresistas puedan acabar marchándose o refugiándose en 'exilios interiores', a la espera de tiempos mejores, en el caso de que la cabeza de la Iglesia no siga transitando por los caminos abiertos en el pontificado de Francisco.

Sospecho que éste es el diagnóstico que tiene delante el Papa Prevost. Creo que es el que explica que haya publicado una magnífica Exhortación Apostólica ( 'Dilexit te') en la que sostiene que los pobres son 'la carne' de Cristo. Indudablemente, un importante paso hacia adelante, en sintonía con lo mejor de Francisco y Pablo VI. Y es el que igualmente explica que a la vez haya autorizado al cardenal R. Burke celebrar una misa tradicional –por tanto, en latín– el pasado octubre, nada menos que en la Basílica de San Pedro. Sin duda alguna, un paso hacia atrás y hacia la derecha. ¡Si Francisco levantara la cabeza!

Las dos preguntas que me hago son inevitables. Gobernando así, ¿logrará León XIV la ansiada paz y unidad eclesial? Lo dudo. ¿Qué precio se puede acabar pagando cuando se procede de esta manera? Desearía que no fuera el de mantener una unidad formal aguando lo dicho, hecho y encomendado por el Nazareno.

A finales de octubre supimos que, en 2024, nuestro hogar experimentó el mayor aumento de CO₂ en la atmósfera, lo que anticipa más calor extremo con consecuencias nefastas para la vida tal como la conocemos. En este contexto, se inicia otra cumbre más y, de nuevo, el teatro del compromiso. Mientras los océanos se cuecen, los glaciares se derriten, el aire se vuelve irrespirable y las muertes por contaminantes se disparan, los líderes del mundo volverán a posar entre sonrisas, discursos vacíos y promesas que no comprometen a nada. Brasil 2025 será recordada como el festival de la hipocresía global. Los mismos países que predican sostenibilidad seguirán subvencionando carbón, petróleo y gas, firmando suculentos contratos mientras fingirán escuchar a la ciencia. El planeta, exhausto, no puede esperar más, pero ellos sí: esperan el próximo mandato, el próximo dividendo, la próxima foto. Cuando el Amazonas arda y el Atlántico se convierta en un hervidero, maldiremos sus nombres, los de quienes cambiaron la acción por retórica. Con su inacción condenan a millones de seres vivos a la extinción y a las generaciones futuras al colapso. Definitivamente, con esta mezquindad política, la Tierra se va al carajo. ¡Viva la libertad!