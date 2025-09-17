Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Más cordura

Jesús María Perosanz

Eibar

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:35

La polarización política que vivimos puede tener consecuencias muy negativas. Mientras en las escuelas existe una gran preocupación por el bullying por las situaciones dramáticas ... que genera en niños y jóvenes, parece que desde los medios de comunicación y las redes sociales están dando a los acosadores las pautas para llevarlo a cabo. Escuchamos a políticos y analistas, que suponemos con educación, sentar las bases para poder convertirse en un acosador. Humillar, burlarse, insultar, utilizar apodos ofensivos, meterse con familiares... Este es uno de los problemas que puede generar este despreciable ambiente. Los adultos deberíamos volver a utilizar de nuevo la cordura y la sensatez.

