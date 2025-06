Comenta Compartir

El mundo es tierra de fugitivos, de personas que huyen, que se esconden. Huyen de la guerra, escapan del hambre, se esconden de la explotación; eluden la miseria. Hubo un infausto tiempo en el que huían de las cenizas, de sus propias cenizas. También ha habido fugitivos en su propia tierra, personas que, en un tiempo no tan lejano, escapaban del tiro en la nuca, del coche bomba. Nos pasamos la vida huyendo, incluso de nosotros mismos. Somos fugitivos porque hemos hecho de este mundo un lugar inhóspito, agresivo; un lugar del que a veces, muchas veces, deseamos huir. Pero no tenemos otro mundo al que escapar, así que no nos queda más remedio que hacer de éste un lugar más amable, un lugar en el que vivir en paz con tu vecino. Donde opinar, ser diferente, no suponga un riesgo para tu vida. No queremos ser fugitivos y está en nuestras manos no serlo.