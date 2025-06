Por mensajería no

Comenta Compartir

Cada vez dependemos más de las empresas de mensajería. Se han convertido en elementos imprescindibles. Por mensajería nos llegan las compras que hacemos por internet, ... hacemos las devoluciones de los productos que no nos han gustado, incluso el regalo que le enviamos a ese familiar que vive en las islas se lo hacemos llegar por mensajería. Conscientes de su 'fuerza', quienes trabajan en estas empresas juegan con las entregas e intentan que vayas a recoger tu pedido a un punto determinado elegido por ellos. Así, te encuentras yendo a ese punto de recogida a por el paquete de esas camisas, ese robot de cocina o esos zapatos que te compraste. En el mejor de los casos se lo dejarán a tu vecino, pudiendo escuchar si se hace cargo de la entrega o pone excusas ya que, en un alarde de discreción, te ponen en altavoz. Pierdes la confidencialidad de tus compras, te tienes que desplazar para poder recoger ese pedido que te iban a dejar en la puerta de casa y, sobre todo, ponen en duda tu palabra al decirte que no estabas en tu domicilio en el momento de la entrega. Ah, y no se te ocurra llamarles a ver qué ha ocurrido con tu pedido. Una amable voz te dirá que el personal está ocupado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión