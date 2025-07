Mascotas en el transporte

Comenta Compartir

No hay nada como meter ruido para conseguir tus objetivos y esto es lo que están intentando desde hace tiempo distintas asociaciones que luchan porque los perros, de cualquier tamaño, puedan viajar en cualquier medio de transporte. No importa que las limitaciones actuales para el acceso con estos animales a dichas instalaciones no se cumplan; que tengas que ser tú quien discuta con el dueño de turno (o dueña) porque su mascota está restregando su lomo por tu ropa; que seas tú el que tengas que soportar el hocico, y hasta la lengua, de esos animales, te guste o no. Que su presencia te infunda miedo, porque sí, hay personas que tenemos miedo a los perros. O que su pelo te produzca alergia, porque ya sabes, si te molesta, vete a otro asiento, que mi perro tiene derecho a ir aquí, aunque te produzca brotes alérgicos; que en otras ciudades sí se permite que tu mascota viaje contigo, pero en otras tantas no, y eso no se tiene en cuenta. Espero que no solo se escuche a quienes meten ruido y llevan tiempo coaccionando a la opinión pública a la hora de decidir sobre esta cuestión.