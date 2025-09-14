Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Dichosa prevención

Jesús Jaime Ruiz Antón

Donostia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:18

En una conocida red social profesional un usuario se preguntaba recientemente «qué más podemos hacer como empresas, como líderes, como sociedad», para acabar con los incendios que estaban devastando la piel de toro. Para un prevencionista como yo la respuesta está clara: Prevención y más Prevención. Sí, con mayúsculas. Escuchar a quienes 'saben de la tierra' y actuar antes de que se den las circunstancias adversas que favorecen los incendios y su voracidad. Las soluciones las tenemos pero hay que implementarlas. Invertir en prevención no es barato pero sale a cuenta. Y si no, solo hay que echar números con lo que ha pasado. La prevención sigue siendo nuestra asignatura pendiente y la respuesta a su falta está clara, miles de hectáreas arrasadas, vidas y proyectos personales truncados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  2. 2

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  3. 3 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  4. 4 La Real salda una deuda con Toshack
  5. 5

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  6. 6

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  7. 7 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»
  8. 8

    Las cooperativas con sede en Donostia ligadas al caso Cerdán registraron más de 200.000 euros
  9. 9 Carta de Toshack a la afición: «Os agradezco que mi sueño se haga realidad»
  10. 10

    «Me preocupa el futuro del Festival porque hacerlo con este presupuesto es un milagro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dichosa prevención