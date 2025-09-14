Dichosa prevención

Comenta Compartir

En una conocida red social profesional un usuario se preguntaba recientemente «qué más podemos hacer como empresas, como líderes, como sociedad», para acabar con los incendios que estaban devastando la piel de toro. Para un prevencionista como yo la respuesta está clara: Prevención y más Prevención. Sí, con mayúsculas. Escuchar a quienes 'saben de la tierra' y actuar antes de que se den las circunstancias adversas que favorecen los incendios y su voracidad. Las soluciones las tenemos pero hay que implementarlas. Invertir en prevención no es barato pero sale a cuenta. Y si no, solo hay que echar números con lo que ha pasado. La prevención sigue siendo nuestra asignatura pendiente y la respuesta a su falta está clara, miles de hectáreas arrasadas, vidas y proyectos personales truncados.