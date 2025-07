Comenta Compartir

No cabe sino estremecerse al observar las imágenes de la localidad de Torre Pacheco, donde elementos ultras se dedicaron a sembrar el miedo y el ... caos. Miedo entre una población inmigrante que ve cómo se ha convertido en objetivo de una horda de salvajes, y caos sembrado en medio de una población atónita ante el estallido de semejantes actos de violencia. Son escenas que nos retrotraen a una América de capirotes blancos o a una Europa de cruces gamadas. Tiempos que no deberían resurgir de una sociedad mayoritariamente solidaria e inclusiva. No podemos dejar que personas que se manifiestan al grito de «vamos de cacería» –con el significando de fondo que tiene la frase– se hagan dueñas de la calle y rompan la paz y la concordia que debe reinar entre iguales. Porque sí, somos iguales, independientemente del color de nuestra piel o nuestro origen.

