Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Las barbas de tu vecino

Jesús Jaime Ruiz Antón

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 06:34

Dice el refrán que «cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar». Y bien haríamos en poner las nuestras en remojo. Se nos transmiten continuamente mensajes de tranquilidad. Nos insisten en que estamos preparados para lo que venga; que en nuestro país la situación no tiene nada que ver con la de nuestro entorno y que somos motores de la economía, un ejemplo a seguir. Pero el pulso de la calle no es el mismo. El día a día transmite otras sensaciones y, a pesar de lo que se nos cuenta, quizás distorsionado por el empuje del turismo, no hay tanta alegría en el consumo como antaño.

Nuestros hábitos están cambiando y nos están haciendo más conservadores a la hora de gastar nuestro dinero. Lo dice la calle, la tienda de barrio o la panadería de la esquina: se está dejando de gastar en lo superfluo, en lo prescindible, en el capricho. Y lo dice también nuestro entorno. Primero ha sido Alemania, otrora motor incombustible de una Europa que ahora va al ralentí. Y le ha seguido Francia, otro referente en la economía europea. ¿Cuándo caeremos nosotros? Más nos vale poner nuestras barbas a remojo y empezar a tomar medidas drásticas en nuestra economía o nos veremos como nuestros vecinos europeos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  4. 4 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  5. 5

    Cuando la herencia no descansa en paz
  6. 6 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  7. 7

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia
  8. 8

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  9. 9

    «Una empresa me contactó, lo conversé con mi esposa y decidimos venir»
  10. 10

    Donostia galopa hacia la carrera electoral de 2027 con todo abierto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las barbas de tu vecino