Comenta Compartir

Dice el refrán que «cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar». Y bien haríamos en poner las nuestras en remojo. Se nos transmiten continuamente mensajes de tranquilidad. Nos insisten en que estamos preparados para lo que venga; que en nuestro país la situación no tiene nada que ver con la de nuestro entorno y que somos motores de la economía, un ejemplo a seguir. Pero el pulso de la calle no es el mismo. El día a día transmite otras sensaciones y, a pesar de lo que se nos cuenta, quizás distorsionado por el empuje del turismo, no hay tanta alegría en el consumo como antaño.

Nuestros hábitos están cambiando y nos están haciendo más conservadores a la hora de gastar nuestro dinero. Lo dice la calle, la tienda de barrio o la panadería de la esquina: se está dejando de gastar en lo superfluo, en lo prescindible, en el capricho. Y lo dice también nuestro entorno. Primero ha sido Alemania, otrora motor incombustible de una Europa que ahora va al ralentí. Y le ha seguido Francia, otro referente en la economía europea. ¿Cuándo caeremos nosotros? Más nos vale poner nuestras barbas a remojo y empezar a tomar medidas drásticas en nuestra economía o nos veremos como nuestros vecinos europeos.