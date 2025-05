Comenta Compartir

Son las siete de la mañana. Desde la cocina se empiezan a oír toses y se empiezan a sentir los primeros movimientos. Poco a poco ... el albergue va cogiendo pulso y las pocas personas que tienen la suerte de dormir aquí se van preparando para afrontar una nueva jornada: unos tomarán el camino hacia el centro de estudios, habrá quien quizá vaya a la biblioteca y los habrá que no tendrán otra cosa más que hacer que dar vueltas por ahí, pasear hasta que puedan volver al recinto, al refugio, fuera del frío, de la lluvia y de la terrible dureza de la calle. Predominan los argelinos y los marroquíes pero he conocido aquí a sudamericanos, subsaharianos y también a algún español. También a alguna mujer, pero a muy pocas. Han recalado aquí mientras buscaban un destino mejor al que llegar, una oportunidad un guiño de la vida que les hiciera enderezar su existencia. También he conocido a algunos que lo han conseguido, pero esos son muy pocos. Cuestión de papeles, casi siempre. Los miras y agradeces la suerte que has tenido al nacer donde lo has hecho, el entorno en el que te has criado y el cómo te ha tratado la vida.

