Cartas al director

Objetivo para este curso

Jesús Domingo Martínez

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:43

Durante la segunda semana de septiembre comenzaban el curso prácticamente todos los alumnos. En algunas comunidades se prevé restringir de forma significativa el uso de ... pantallas. La medida, aunque permite una moratoria, se ha tomado sin mantener un diálogo sosegado con los centros. El debate sobre la conveniencia del uso de pantallas está abierto. Pienso que habrá que revisar los excesos que se cometieron al principio, pero tampoco parece conveniente no aprovechar la ventaja que proporcionan las nuevas tecnologías. Al afrontar el debate habrá que tener en cuenta qué modelo y qué herramientas son más útiles, conviene no quedar encerrados en los prejuicios (modernos o antimodernos) y en los sesgos ideológicos. Lo importante es desarrollar una buena educación y enseñanza, que no se miden solo por las destrezas y contenidos que adquieren los alumnos, sino también por la capacidad de ayudar al desarrollo de las personas y su capacidad crítica.

