Cartas al director

En Jumilla y siempre

Jesús Domingo Martínez

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 06:04

La libertad religiosa, en mi humilde opinión, es un derecho que debe ser siempre defendido, en el caso de Jumilla y ante otras muchas amenazas ... cotidianas que se producen en nuestro país, en los de nuestros vecinos y especialmente en grandes regiones de África y Asia, de donde con gran frecuencia nos llegan noticias de casos alarmantes. Más allá de las convicciones personales, es esencial entender que no hay democracia ni verdadera convivencia cuando se obliga a las personas a renunciar a su identidad y conciencia para participar en el espacio público. Como ejemplo nos puede servir una de las últimas situaciones que se han conocido estos días. Esta ha sucedido en las aldeas del norte de Mozambique, donde decenas de civiles han sido decapitados, varias iglesias han sido reducidas a cenizas y miles de personas han sido forzadas a huir de su tierra, en lo que los expertos no dudan en calificar como un 'genocidio silencioso'.

