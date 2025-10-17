A la señora ministra de Vivienda

Comenta Compartir

«Si pudiera prohibir los pisos turísticos donde hay un problema de vivienda, lo haría». Leo en este periódico esta frase lapidaria de la ministra ... de Vivienda, Isabel Rodríguez. ¿Acaso no se ha enterado usted que hay funcionarios de carrera que llevan años renunciando a plazas de trabajo porque no pueden pagarse la vivienda? ¿Que hay médicos, profesores y pilotos de aviación que malviven en un parking de autocaravanas? ¿Cómo puede ser que los ciudadanos no tengan derecho a una vivienda mientras ustedes han permitido llenar todo el país de pisos turísticos provocando una feroz especulación y que el sueño de los emprendedores sea comprar pisos para vivir de las rentas? Los pisos son para vivir y los hoteles para irse de vacaciones. Ustedes han permitido esta perversión. La ambición humana no tiene límite. Para eso está la intervención y la regulación.

