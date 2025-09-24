Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Freno al genocidio

Jesús Arcelus

Donostia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:44

¿A qué esperan España y Europa para cortar todo tipo de relaciones con Israel? ¿Nuestros gobernantes no son capaces de anteponer la vida humana ... al interés económico y al miedo de enfadar a Estados Unidos? Este es el genocidio que llevaron a cabo los alemanes en contra de los mismos que ahora lo están ejecutando sobre los palestinos. La historia se repite para vergüenza, sobre todo, de la clase política que prefiere taparse los ojos y mirar para otro lado, llenándose la boca de palabras y declaraciones grandilocuentes que no valen para nada. Tenéis que cambiar de actitud porque os llegará el día en que vuestros propios fantasmas aparecerán frente al espejo y pobres de vosotros porque vuestras noches no encontrarán descanso. Escuchad al pueblo que ha demostrado su coraje, amor y compasión por un pueblo que está siendo aniquilado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  2. 2 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  3. 3

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  4. 4 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  5. 5

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  8. 8

    Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y ampliará Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros
  9. 9

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  10. 10 Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy martes a San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Freno al genocidio