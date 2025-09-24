Freno al genocidio

Comenta Compartir

¿A qué esperan España y Europa para cortar todo tipo de relaciones con Israel? ¿Nuestros gobernantes no son capaces de anteponer la vida humana ... al interés económico y al miedo de enfadar a Estados Unidos? Este es el genocidio que llevaron a cabo los alemanes en contra de los mismos que ahora lo están ejecutando sobre los palestinos. La historia se repite para vergüenza, sobre todo, de la clase política que prefiere taparse los ojos y mirar para otro lado, llenándose la boca de palabras y declaraciones grandilocuentes que no valen para nada. Tenéis que cambiar de actitud porque os llegará el día en que vuestros propios fantasmas aparecerán frente al espejo y pobres de vosotros porque vuestras noches no encontrarán descanso. Escuchad al pueblo que ha demostrado su coraje, amor y compasión por un pueblo que está siendo aniquilado.

