Durango y el terrorismo: la enfermedad del odio sigue viva

Javier Urquizu Aranaga

Psicólogo psicoterapeuta. Hijo de José María Urquizu, asesinado por ETA

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Varias de las placas (entre ellas la de nuestro padre) recientemente colocadas en Durango recordando a las víctimas de ETA han sido objeto de un ... cobarde atentado, que refleja hasta qué punto un sector de nuestra sociedad sigue infestado de odio y por tanto profundamente enfermo, de destructividad y de miseria moral. Esto no es un desahogo; como psicoterapeuta con décadas de experiencia, sé muy bien lo que es la patología. Hay también un sector (siempre lo ha habido) que 'mira cómodamente a otro lado' porque 'no quiere líos'. Ese sector es especialmente peligroso y cómplice de la barbarie, puesto que la maldad no prosperaría si una gran mayoría se opusiera a ella con toda decisión. Pasar página apresuradamente sobre el capítulo negro y sangriento del terrorismo falseando la historia no es la forma de construir un futuro mejor.

Durango y el terrorismo: la enfermedad del odio sigue viva