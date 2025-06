Auditoría a los asesores

Comenta Compartir

Entre las últimas ideas que han salido del entorno del presidente del Gobierno (esa factoría de genialidades estratégicas) destaca la propuesta de realizar una auditoría ... externa en el PSOE. Al parecer, algunos asesores no estaban al tanto de que en España existe una institución llamada Tribunal de Cuentas, cuyo trabajo es precisamente fiscalizar la contabilidad de los partidos políticos. Proponer una auditoría paralela no solo es redundante, sino que lanza un mensaje peligroso: el de que nuestras instituciones no son de fiar. ¿No sería más útil empezar por auditar la calidad del asesoramiento que recibe el presidente? Por si esto fuera poco, se nos anuncia también una nueva remodelación en la ejecutiva del PSOE. Ya son varios los intentos por rodearse de un equipo de plena confianza, y varias las decepciones. Quizá no sea tanto un problema de ejecutiva como de dirección. Lo que el PSOE necesita no es una escenografía de renovación, sino un cambio real, empezando por quien lidera y decide. Y, por qué no, por quienes le soplan al oído.

