Cartas al director

La toma

Javier Postigo

Donostia

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:37

Comenta

¿Recuerdas la toma del niño? Al despertar, de hecho, gritaba porque necesitaba la primera toma, tres horas más tarde te reclamaba la segunda toma, ... unos aires, dormir, otra toma y cambiarle siempre. A media tarde la cuarta toma y, antes de intentar dormirnos todos, la quinta y última toma. El niño ya tiene casi cuarenta años y no se pierde una toma, desayuna como un animal, almuerza, come a cuatro carrillos, merienda y cena, dice que ligero. Ha puesto nombres a las tomas y ya no hay que cambiarle, lo hace él solito, pero, insisto, no se pierde ni una toma. Sigue en casa.

diariovasco La toma