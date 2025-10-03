La toma
Javier Postigo
Donostia
Viernes, 3 de octubre 2025, 06:37
¿Recuerdas la toma del niño? Al despertar, de hecho, gritaba porque necesitaba la primera toma, tres horas más tarde te reclamaba la segunda toma, ... unos aires, dormir, otra toma y cambiarle siempre. A media tarde la cuarta toma y, antes de intentar dormirnos todos, la quinta y última toma. El niño ya tiene casi cuarenta años y no se pierde una toma, desayuna como un animal, almuerza, come a cuatro carrillos, merienda y cena, dice que ligero. Ha puesto nombres a las tomas y ya no hay que cambiarle, lo hace él solito, pero, insisto, no se pierde ni una toma. Sigue en casa.
