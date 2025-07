Comenta Compartir

Resulta que el mayor fabricante y exportador de armas del mundo es EE UU, con casi el cuarenta por ciento del mercado (38,6%, exactamente); ... luego le sigue Rusia que no le llega ni a la mitad (18,6%), aunque ahora no anda tan sobrada atendiendo sus propias necesidades, que no son pocas. Parece lógico que tan poderoso fabricante y exportador tenga cierto interés en que todos los países dediquen más recursos a comprar esas bagatelas y sus repuestos, mercado asegurado; que no hay pasta, pues quítenla de donde quieran, tanto de educación, más de sanidad, aquellas obras o trenes de allá, no sé yo tantas ayudas a viejos y niños..., lo primero es lo primero. Un negocio a tiro hecho.

