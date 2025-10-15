Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ni 'mu'

Javier Postigo

Donostia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:35

Compartí mi feliz infancia con Gaspar, juegos, ilusiones y risas, sus padres tuvieron un comercio de ultramarinos donde hacíamos recados, la trastienda fue nuestra particular ... arcadia, yo no lo había olvidado y me alegró mucho encontrármelo con su mujer, qué ilusión, estaba reconocible, que no es poco. Nos dimos un efusivo abrazo y, a borbotones, quise saber de él. ¿Qué tal tus padres? «Mis suegros fallecieron hace cinco y dos años», contestó ella afligida. ¿Y tu hermano? «Mi cuñado vive ahora en Barcelona y tiene dos niños», añadió su pareja. ¿Y a ti, cómo te va?, le dije firme y de frente a mi amigo. «Vamos bien, Gaspar sacó plaza en el Gobierno Vasco y estamos en Vitoria», dijo ella satisfecha. Yo no sabía a quién mirar, él arqueó las cejas y entornó los ojos resignado, sin decir ni 'mu'. La mujer se apresuró a darme su teléfono y se fueron. No sé cómo es la voz de mi amigo de la infancia.

