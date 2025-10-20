Francia está triste
Javier Postigo
San Sebastián
Lunes, 20 de octubre 2025, 06:21
Es un país magnífico, sus campos, ríos, valles, playas, puertos, ciudades, châteaux..., pocos lugares son tan bellos. Francia, un destino soñado, una cultura envidiada, sin ... embargo, ahora le siento triste. Tal vez, así lo intuían
sus escritores y cantautores, un poquito melancólicos con la pena como eje de sus obras, el desamor siempre a mano, «Bonjour tristesse». El caso es que a partir de las siete de la tarde no hay ni dios en sus calles, los pocos bares que quedan abiertos están vacíos, su mobiliario es viejo, las terrazas despobladas, los comercios cerrados y démodés, las contraventanas puestas y las luces tenues, no hay ruido y tampoco es silencio, es quietud, es tristeza. Atraviesas la frontera, Irun, Hondarribia, Donostia..., ambientazo, gente, alegría, bullicio, luz y risas; hay cantidad de franceses disfrutones que se refugian. Francia está triste.
