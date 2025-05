Que viva el muerto

Comenta Compartir

«Tengo un funeral»..., como si fuera una faena, en invierno es triste y en verano un fastidio; siempre es una lata agravada por el ... buen cura que se empeña en ensalzar las virtudes del desconocido. El amigo ya no está y la viuda casi, de tanto llorar en cada pésame. Hace unos días, una viuda inteligente nos invitó a familiares y amigos a una comida de despedida, emotiva, entrañable y, hasta, divertida. Brindamos por él agradecidos de haberle conocido con una lágrima y una sonrisa. No lo vamos a olvidar, seguro. Ya he dispuesto el mío.

