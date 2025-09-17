Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Demencia

Javier Postigo

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:34

Mirada sonriente como nunca la tuvo, atento a veces y ajeno casi siempre, hace tiempo que es difícil hablar con él, no ligamos dos frases ... seguidas, balbucea, no recuerda los nombres y una comida cara a cara se hace interminable; faltan las palabras y la paciencia. Ahí quería yo llegar, en ocasiones te aprieta la mano, te observa sin decir nada, no se atreve a empezar, sabe que no podrá continuar y prefiere el silencio; sin saber cómo, se recupera, tal vez la medicación, la Virgen de Fátima o una pausa antes de perderse para siempre; entonces te das cuenta de que te escuchaba, de que entendía más de lo que crees y que sentía tus caricias o impaciencias que tu creías inútiles. Cuidado, aunque te parezca ausente, es posible que te esté escuchando y sintiendo, no siempre es necesario hablar. Está.

diariovasco Demencia