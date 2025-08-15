Buenas vacaciones
Javier Postigo
Donostia
Viernes, 15 de agosto 2025, 06:20
En un semáforo me pongo paralelo a un coche, el conductor mirando alrededor, copilota señalando, niño rubio detrás junto a la abuela con pamela; pienso ... que irán a probar el mejor pintxo del mundo y a la playa. Aparco y, media hora más tarde, los vuelvo a encontrar dando vueltas en el vehículo que no pueden abandonar, el tipo pulsando compulsivamente la pantalla del GPS, la señora gesticulando alterada, el niño, con una rabieta de nivel, pegado al cristal; a la abuela no se la veía, la imagino tumbada. Los volví a ver más tarde, en medio de un atasco, me pareció que el coche echaba humo y el color se había tornado un poco más rojizo. Supongo que habrán podido salir hacia Ergobia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.