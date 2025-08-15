Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Buenas vacaciones

Javier Postigo

Donostia

Viernes, 15 de agosto 2025, 06:20

En un semáforo me pongo paralelo a un coche, el conductor mirando alrededor, copilota señalando, niño rubio detrás junto a la abuela con pamela; pienso ... que irán a probar el mejor pintxo del mundo y a la playa. Aparco y, media hora más tarde, los vuelvo a encontrar dando vueltas en el vehículo que no pueden abandonar, el tipo pulsando compulsivamente la pantalla del GPS, la señora gesticulando alterada, el niño, con una rabieta de nivel, pegado al cristal; a la abuela no se la veía, la imagino tumbada. Los volví a ver más tarde, en medio de un atasco, me pareció que el coche echaba humo y el color se había tornado un poco más rojizo. Supongo que habrán podido salir hacia Ergobia.

