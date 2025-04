Ellas bailan

Comenta Compartir

En el cine, desde la última fila, ves las cabecitas de los espectadores mirando absortas la pantalla, poco importa lo que vean, el caso es ... que la mayoría son mujeres; ahora en la sala de un concierto, lo mismo: mujeres entregadas a la música, pero no es solo la clásica, ocurre lo mismo con la música cubana, teatro y varietés. No vale que haya más mujeres, no es cierto. Miro las asociaciones culturales, los cursos, los viajes, las visitas..., qué ocurre con los hombres, dónde están, qué hacen, aparte, claro, del fútbol. Ellas son más inquietas, menos perezosas, más curiosas y sociables; no lo sé, me temo que los sofás se han ido tragando algunos hombres, habrá que mirar debajo de los respaldos, tal vez haya un montón de señores arrugados y sin querer salir; yo una vez encontré un tipo entre los cojines de un sofá de un amigo, pero me hizo un gesto para que no dijera nada y le dejara en paz. Me dolió que me pidiera que me apartara, no le dejaba ver la tele.

