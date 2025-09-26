Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SAVE OF CHILDREN

Detener la masacre

Javier Otaola

Abogado y escritor

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

La destrucción a sangre y fuego de Gaza con la pretensión de provocar un éxodo masivo de la población palestina sigue su curso implacable y ... muchas voces se han alzado en Europa y en el mundo condenando la matanza de los civiles, calificándola de «genocidio» con el dramatismo particular que, después de Auschwitz, tiene esa palabra en la conciencia histórica de los judíos. Genocidios, desgraciadamente, ha habido muchos a lo largo de la historia pero el concepto jurídico de genocidio no ha sido definido como un delito de lesa humanidad sino en la modernidad contemporánea. El primer genocidio, considerado como tal por la comunidad internacional, fue la deportación forzosa del pueblo armenio entre 1915 y 1923 por parte del Gobierno del llamado Comité de Unión y Progreso (sic) durante los últimos años del Imperio Otomano. Esa deportación no fue sino una cobertura de las llamadas 'caravanas de la muerte', largas caminatas en las que murieron cientos de miles de armenios por el hambre, el clima extremo y la violencia. Los que llegaron a los lugares de reubicación fueron aniquilados. De los dos millones que había en la zona turca, millón y medio fueron exterminados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  8. 8

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  9. 9 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
  10. 10 Una vecina de Irun denuncia falta de atención sanitaria a su hijo de 3 años en urgencias: «No atendemos niños»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Detener la masacre

Detener la masacre