Caso Juana Rivas

No tener conocimientos de Derecho es normal, pero sí sentimientos para opinar sobre los jueces de una tragedia humana que supone separar por la fuerza a un menor de 11 años de su madre. Se le ha forzado al cumplimiento de la letra de la ley pero ignora la exigencia moral más elemental que supone la prioridad de la protección al menor a pesar de las leyes, pues, según Santo Tomás 'Lex injusta non est lex' y en conciencia no debe ser obedecida. Es conocida la tragedia que supone para ese niño ser separado a la fuerza de su madre tras suplicar que no le lleven con su padre –le maltrató mientras vivió con él porque así lo dictó un juez–. Además, Juana, la madre, está a la espera de juicio por violencia del padre contra ella. La separación del niño se ajustará a la ley pero adolece de falta de humanidad e ignora el afán del padre de provocar violencia vicaria sobre la madre. También su hermano mayor estuvo sometido a esa orden judicial mientras fue menor de edad. Es imposible aceptar esta decisión judicial por inhumana; aunque la sentencia falló en favor del padre, el Gobierno tuvo que indultarla, pese a que no entregó el niño al padre pues era evidente que las consecuencias de la sentencia serían irreversibles. La justicia debe basarse en la ley natural que todo ser humano posee.