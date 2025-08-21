Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

FOTOLIA

Política de vivienda: de mal en peor

Javier Madrazo

Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco (2001-2009)

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

Con el inicio de la nueva legislatura alimenté la esperanza de que la política de vivienda pública y asequible experimentaría un salto hacia delante después ... de la parálisis sufrida en los últimos 15 años. Lamentablemente, esas expectativas se han transformado en profunda decepción. De una gestión de orientación progresista cabría esperar algo más que marketing con muchos titulares y pocas soluciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

