Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FOTOLIA

Vivienda en alquiler asequible, querer es poder

Javier Madrazo Lavín

Exconsejero de Vivienda y Asuntos Sociales (2001-2009)

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En la actualidad coinciden los debates sobre dos planes directores de Vivienda, el estatal y el propio de Euskadi. El Gobierno del Estado todavía anda ... planteando a las comunidades autónomas que la vivienda protegida no se pueda vender en el mercado libre pasado un tiempo. La mayoría de gobiernos autonómicos aún permiten que estos pisos, puestos en marcha con el esfuerzo de todos, pasen al mercado libre. Así nunca se podrá fortalecer un parque de vivienda de precio asequible y alternativo al mercado libre, que ha demostrado su incapacidad para garantizar el derecho a la vivienda a la mayoría de la población, ya que solo se mueve con una lógica especulativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  3. 3 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  6. 6

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  7. 7 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  8. 8

    Detenido un menor de 16 años por golpear y agredir con una navaja a un vigilante de seguridad en Donostia
  9. 9

    Osakidetza invertirá 75 millones en un nuevo bloque quirúrgico en el Hospital de Zumarraga
  10. 10

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vivienda en alquiler asequible, querer es poder

Vivienda en alquiler asequible, querer es poder