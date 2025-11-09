Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ahmed al-Shara, actual presidente de Siria. AFP

Carrera fulgurante

Ahmed al-Shara, de dirigir un grupo terrorista a ser aceptado como presidente de Siria

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:07

El caso del actual presidente de Siria, Ahmed al-Shara, es digno de análisis en todas las cancillerías y escuelas diplomáticas del mundo. En pocos ... años ha pasado de dirigir un grupo terrorista a ser aceptado y reconocido como presidente de un país tan peculiar y estratégico como Siria, tras más de diez años de sufrir varias guerras al mismo tiempo y de lograr la huida del dictador Bachar al-Assad y su entorno tras la pérdida de influencia de Rusia. La iniciativa de Arabia Saudí de incluir a Al-Shara entre los invitados a reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita hace seis meses a Riad, significó una apuesta clara saudí por un cambio radical en la posición siria en el escenario regional.

