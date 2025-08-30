Ricos en tiempo
Javier Fdez. de Trocóniz
Donostia
Sábado, 30 de agosto 2025, 06:04
Todas las personas tenemos un capital/patrimonio que no apreciamos lo suficiente. Es nuestro tiempo. Las personas mayores somos más ricas que muchos de otras ... generaciones. Tenemos más tiempo y lo podemos utilizar para nuestro bienestar, desarrollo, salud; o el de otros. También lo podemos 'matar'; matar el tiempo es matar la vida, malgastándola sin sentido. Hoy tenemos plataformas, redes sociales, medios de comunicación... que quieren nuestro tiempo y saben muy bien cómo hacerse con él. No debemos dárselo demasiado barato, debemos aprovecharlo para nuestro desarrollo y bienestar. Seamos conscientes de esa riqueza.
