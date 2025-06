África empieza en los Pirineos

Comenta Compartir

Nunca nos gustó esta aseveración, varias generaciones pasadas nos rebelábamos contra ella. Queríamos ser europeos. Lo conseguimos. Por eso tampoco nos gustan algunas tendencias actuales ... dirigidas a excluirnos de Europa, ya sea en el capítulo defensivo, como en el económico, social, o de la moneda común. Se proponen desde posiciones ideológicas muy diversas, en muchos casos aparentemente antagónicas. No y no, queremos lo contrario, mantener el espíritu europeo, seguir los destinos de Europa. No queremos paraísos fuera de Europa, tampoco creemos que los haya. En Europa, por Europa y con Europa.

