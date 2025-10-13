Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

El valor de la información

Javier Barcala Zumelzu

Donostia

Lunes, 13 de octubre 2025, 06:24

Comenta

El artículo publicado el 28 de septiembre en este periódico, firmado por once de los principales economistas del mundo, sobre la crisis global de la ... información incidía en la amenaza que supone para la prosperidad económica la falta de una información independiente y verificable. Y propugnaba un periodismo de interés público capaz de contrarrestar la cada vez mayor desinformación. Los medios tradicionales, nunca suficientemente imparciales, han sido sustituidos por plataformas que permiten neutralizar a los anteriores, a partir de una financiación ilimitada que pueden inyectar en favor de una causa determinada. Y decía el artículo: «Sin información confiable no podemos hacer frente a los desafíos económicos, sociales y ambientales de nuestro tiempo». En consecuencia, hacía un llamamiento urgente para la adopción de acciones públicas decisivas. Me reconfortó mucho su lectura ya que al margen del efecto económico y social, es la propia civilización la que se pone en juego cuando algo tan básico como la verdad pierde peso; y cuando hay líderes mundiales negando su existencia sobre la base de un relativismo cínico (¿qué verdad, mi verdad, tu verdad, su verdad?) y anteponiendo la 'libertad de expresión' de cualquiera al derecho de información de todos; propugnando el abandono de los sistemas de detección de 'fakes' en las grandes redes y exigiendo mantener el anonimato en las mismas. Sin verdad no hay moral, y sin ella no hay base para la convivencia, el derecho, la sociedad y la política. Nos jugamos todo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  2. 2 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  3. 3

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  4. 4 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  5. 5

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  6. 6 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  7. 7 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  8. 8

    «San Sebastián es especial: aquí están tres de mis obras que me hicieron más feliz»
  9. 9

    El aterrizaje en Donostia del superordenador de IBM abre una nueva era tecnológica
  10. 10

    «El Puerto de Pasaia debe traspasarse a Euskadi para que recobre su importancia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El valor de la información