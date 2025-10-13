El valor de la información

Comenta Compartir

El artículo publicado el 28 de septiembre en este periódico, firmado por once de los principales economistas del mundo, sobre la crisis global de la ... información incidía en la amenaza que supone para la prosperidad económica la falta de una información independiente y verificable. Y propugnaba un periodismo de interés público capaz de contrarrestar la cada vez mayor desinformación. Los medios tradicionales, nunca suficientemente imparciales, han sido sustituidos por plataformas que permiten neutralizar a los anteriores, a partir de una financiación ilimitada que pueden inyectar en favor de una causa determinada. Y decía el artículo: «Sin información confiable no podemos hacer frente a los desafíos económicos, sociales y ambientales de nuestro tiempo». En consecuencia, hacía un llamamiento urgente para la adopción de acciones públicas decisivas. Me reconfortó mucho su lectura ya que al margen del efecto económico y social, es la propia civilización la que se pone en juego cuando algo tan básico como la verdad pierde peso; y cuando hay líderes mundiales negando su existencia sobre la base de un relativismo cínico (¿qué verdad, mi verdad, tu verdad, su verdad?) y anteponiendo la 'libertad de expresión' de cualquiera al derecho de información de todos; propugnando el abandono de los sistemas de detección de 'fakes' en las grandes redes y exigiendo mantener el anonimato en las mismas. Sin verdad no hay moral, y sin ella no hay base para la convivencia, el derecho, la sociedad y la política. Nos jugamos todo.

