En su 'Psicología de las masas', Freud cita un verso de Schiller: «Cada uno, tomado aparte, es pasablemente inteligente y razonable; reunidos, no forman ya entre todos sino un solo imbécil». En el primer tercio del siglo XX se pensó y se escribió mucho sobre el tema del alma colectiva y el comportamiento de las multitudes. Le Bon decía que en la multitud se borran las adquisiciones individuales y desaparece la personalidad de cada cual. La multitud reacciona a estímulos intensos. Para influir sobre ella es inútil argumentar con lógica. Es mucho más eficaz aludir a ideas simples y emocionales, y repetir una y otra vez las mismas consignas. Citando a Freud: «Las multitudes llegan rápidamente a lo extremo. La sospecha enunciada se transforma ipso facto en indiscutible evidencia. Un principio de antipatía pasa a constituir, en cuestión de segundos, un odio feroz». Seguramente sabrán que el miércoles pasado, en una manifestación organizada por Ciudadanos, una multitud agredió físicamente a un individuo porque de repente fue señalado a gritos por una mujer fanatizada, acusado de ser un enemigo y convertido en diana de la masa. Así empiezan los linchamientos. El hombre era un cámara de TeleMadrid, pero bastaron tres segundos y la fiereza de una fanática para convertirle en un cámara de TV3 acusado de acosador y manipulador. Y todo porque llevaba una camiseta de un grupo de rock granadino en la que aparecía algo de color amarillo que fue confundido con los lazos amarillos.

El término que en los años veinte se acuñó para aludir a este tipo de comportamientos violentos, estúpidos y contagiosos fue 'la irrupción de la irracionalidad'. Porque la irracionalidad irrumpe casi por nada y luego ya es imparable. Pero previamente ha sido agitada y excitada y estimulada por los políticos. Otra cita de aquellos años: «Naturalmente, el ciudadano común no desea estar en una guerra. Eso lo entiende todo el mundo. Pero al final son los líderes los que determinan las políticas de un país y es muy sencillo convencer al pueblo de la necesidad de seguir esas políticas. No importa si se trata de una democracia o una dictadura. Con derechos o sin ellos, el pueblo será empujado a seguir las órdenes de sus líderes. Y eso es fácil: todo lo que hay que hacer es convencerlos de que están siendo atacados y acusar de falta de patriotismo a los que intentan poner paz. Funciona de la misma manera en cualquier país». La frase, claro, es de Göring. Y es eterna.

La especie humana se define como racional, pero eso es sólo el calificativo. Porque lo sustantivo es que somos animales. ¿Es fácil excitar a la masa? Es facilísimo. Yo, como siempre, señalo a los líderes políticos y apelo a su responsabilidad. No sean insensatos. Eviten las consignas bélicas. No exciten a la fiera. No alienten las jaurías.