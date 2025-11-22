Vigilar a las máquinas
Janna Felip Blanquer
San Sebastián
Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:25
Cada mañana, mientras el café se enfría, mi móvil me recuerda que tengo tres correos sin leer... Escritos por una Inteligencia Artificial que trabaja incluso ... cuando yo duermo. Me pregunto cuándo exactamente dejamos que las máquinas adquirieran mejor disciplina laboral que nosotros. Y, sobre todo, quién decidió que podían hacerlo sin ningún tipo de supervisión. Nos entusiasma la comodidad: respuestas instantáneas, textos perfectos, diagnósticos más rápidos que una visita médica. Pero olvidamos que la eficiencia sin control no es progreso, sino un experimento a ciegas. Delegamos tareas, criterios y, poco a poco, decisiones. Y lo hacemos con la misma alegría con la que aceptamos unas condiciones de uso que nunca leemos. Quizás ha llegado la hora de admitirlo: el problema no es que la Inteligencia Artificial piense demasiado, sino que nosotros pensamos demasiado poco sobre quién la vigila.
