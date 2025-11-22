Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Vigilar a las máquinas

Janna Felip Blanquer

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:25

Comenta

Cada mañana, mientras el café se enfría, mi móvil me recuerda que tengo tres correos sin leer... Escritos por una Inteligencia Artificial que trabaja incluso ... cuando yo duermo. Me pregunto cuándo exactamente dejamos que las máquinas adquirieran mejor disciplina laboral que nosotros. Y, sobre todo, quién decidió que podían hacerlo sin ningún tipo de supervisión. Nos entusiasma la comodidad: respuestas instantáneas, textos perfectos, diagnósticos más rápidos que una visita médica. Pero olvidamos que la eficiencia sin control no es progreso, sino un experimento a ciegas. Delegamos tareas, criterios y, poco a poco, decisiones. Y lo hacemos con la misma alegría con la que aceptamos unas condiciones de uso que nunca leemos. Quizás ha llegado la hora de admitirlo: el problema no es que la Inteligencia Artificial piense demasiado, sino que nosotros pensamos demasiado poco sobre quién la vigila.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2 Gipuzkoa se ha teñido de blanco en una jornada complicada en las carreteras
  3. 3

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  4. 4 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  5. 5 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  6. 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  7. 7 Muere Paco Marín, fundador de la ikastola Ekintza y del colegio mayor Olarain
  8. 8 La Villa Europea de la Navidad que cautiva a sus visitantes con su encanto y entrañables fiestas, ideal para visitar este invierno
  9. 9

    La Diputación invita a las familias de 3.000 dependientes a que tengan un cuidado profesional
  10. 10 Temporal en Gipuzkoa: ¿Hasta cuándo va a durar el frío?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vigilar a las máquinas