Muero de vergüenza por mi inacción, por tu inacción, pero sobre todo por la inacción de quienes pueden parar toda esta ignominia mundial. Sufro a ... gritos desde el sofá de mi casa, cómoda, frente a un café humeante y una bandeja de galletas, viendo como unos cuantos países occidentales se pasan por el forro el hambre, las guerras y el genocidio de un pueblo sin despeinarse. Soy responsable de mi inacción, y no solo yo, tú también lo eres, porque el silencio de los buenos es la carta blanca de los malos. Sé que la cita no es así, pero quién soy yo para citar a los sabios. Sé que tengo un poder inmensurable, pero no me lo creo. Cómo sé que tú poder es tan fuerte cómo el mío. Mis manos están desnudas, si acaso porta un cuchillo multiusos que lo mismo corta pan como es capaz de destripar un animalillo o hacer corazones sobre la corteza de un árbol. Me avergüenzo, no solo de mi inacción, me avergüenzo de ver desde el sofá de mi casa, bajo una manta, como el mundo se desmorona y se mata entre sí, como si de un reality se tratase. Y me pregunto ¿qué ha de pasar para que me desperece y reaccione?

