Vacaciones
J. MARÍA GOIENOLA MONTOIA SAN SEBASTIÁN
Jueves, 7 de agosto 2025, 06:49
Que un político profesional 'bien cobrado' tenga el cuajo de afirmar que «las vacaciones están sobrevaloradas» muestra la sideral distancia entre algunos políticos y los ... ciudadanos de a pie. No teníamos bastante con su hipocresía y lamentaciones por no estar gobernando (gracias a Dios) para que ahora este gran trabajador menosprecie esas vacaciones que puede que algunos de sus amigos empresarios nieguen a sus trabajadores.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.