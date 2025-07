Felipe González y Cía

Comenta Compartir

No seré yo quien saque la cara por el presidente del Gobierno, pero que 38 exministros y exaltos cargos socialistas pidan su renuncia «para restituir ... el honor del partido y su militancia» me parece grotesco. Entre los firmantes están el exministro José Barrionuevo y el exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, que no están para dar lecciones de honor porque fueron condenados por el Tribunal Supremo a diez años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey. Si éramos pocos, aparece Felipe González en una entrevista en Onda Cero donde carga sin piedad contra Pedro Sánchez. ¿Se cree de verdad que es demócrata una persona que permitió y toleró sin ningún rubor la corrupción en sus casi 24 años de Gobierno? Y los dirigentes del PP tampoco están para dar lecciones de ningún tipo: es un partido salpicado de numerosos casos de corrupción (Bankia, Gürtel, Púnica, policía patriótica, Bárcenas...). ¿Por qué no se callarán? La ciudadanía se lo agradeceríamos. Tolerancia cero a la corrupción venga de donde venga.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión