El otro día Esperanza Aguirre tuvo una maravillosa oportunidad de tener la boca cerrada y no la aprovechó; soltó perlas del calibre: «A la larga, ... la dictadura fue mejor que la II República», «Me encantaría ver a un Milei en España», «No creo en el Estado de bienestar», «La dictadura permitió que surgiera la clase media», ... ¿Quieren que siga? Cuando leí las citadas afirmaciones creía que se trataba de una inocentada. ¿Cómo se puede permitir que una persona que ha ocupado tantos cargos públicos (y muy bien remunerados) suelte ese tipo de lindezas? El refranero es muy rico y alguien le tendría que recordar que en boca cerrada no entran moscas. ¿Por qué no se calla, señora Aguirre?

