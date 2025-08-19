Comenta Compartir

Mientras unos celebran las fiestas patronales, en el mundo otros sucumben y mueren por las explosiones de las guerras inmorales. Así, sin más, Putin y ... Netanyahu, en su ambición y deseo de incorporar más territorios para su propiedad, acuden a la guerra como una única solución. El mundo y los países demócratas miran asombrados lo que está sucediendo en Gaza y Ucrania, pero quietos, sin mover un dedo, únicamente realizan alguna declaración de protesta y ahí queda todo. Mientras, siguen cayendo seres humanos por tiros, explosiones e incluso por el hambre, y niñas y niños son maltratados y asesinados. Parece mentira pero es verdad que a estas alturas del siglo XXI estemos en los preámbulos de una posible guerra mundial única y exclusivamente por el egoísmo de anexionar más territorios. La ONU, organización que dispone de voz para alcanzar soluciones, está callada, adormilada, sin saber qué decisiones tomar para alcanzar la paz. Ante este desaguisado guerrero qué pequeñez es la disputa entre PP y PSOE por alcanzar el poder.

