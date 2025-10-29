Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Obsolescencia emocional

Ivet Catalá

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:32

Comenta

Vivimos rodeados de cosas que caducan rápidamente. Hemos aprendido a actualizarlo todo. Sin darnos cuenta, también hemos convertido los vínculos en productos de consumo; si ... se estropean, los cambiamos; si dejan de funcionar, los sustituimos. La obsolescencia emocional es eso: la tendencia a abandonar relaciones o proyectos en cuanto dejan de ser estimulantes. Confundimos el final del entusiasmo con el final del amor. Nos cuesta reparar porque exige tiempo, paciencia y una implicación que no siempre queremos ofrecer. En un mundo que premia lo inmediato, cuidar se ha vuelto un acto revolucionario. Quizás el reto sea resistir la tentación de la sustitución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  2. 2

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  3. 3 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  4. 4 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  5. 5

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  6. 6 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  7. 7

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia
  9. 9

    Gipuzkoa construirá cuatro nuevas residencias de mayores para 2030
  10. 10

    Ingresa en prisión tras intentar estrangular a su expareja en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Obsolescencia emocional