Ganar likes y dinero

Parece que hemos reinventado la crianza: antes los padres ahorraban para el futuro de sus hijos; ahora algunos hijos financian —sin saberlo— el presente de sus padres. Un presente hecho de patrocinios, colaboraciones y vídeos donde su intimidad es el producto estrella. La infancia convertida en negocio familiar. También hemos actualizado el concepto de protección. Antes los padres nos ocultaban de los desconocidos; hoy los invitan a casa a través de Instagram y TikTok. Todo porque un bebé comiendo puré siempre funciona mejor que cualquier campaña publicitaria. Nos gusta creer que compartimos recuerdos, pero en realidad estamos fabricando un archivo digital que esos niños tendrán que heredar. Momentos que deberían haber sido suyos acaban siendo, paradójicamente, de todos. Llegará el día en que esos niños, ya adultos, descubran que el momento más lucrativo de su vida ocurrió antes de poder decidir nada. Y quizá entonces pregunten: ¿en qué momento dejamos de ser vuestros hijos para convertirnos en un producto?